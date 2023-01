Vrijdagochtend code oranje om sneeuwval in Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

De code geldt vanaf 08.00 uur in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Voor Limburg begint code oranje om 10.00 uur, aldus het KNMI. Het weerinstituut verwacht rond de vijf centimeter sneeuw per uur. „Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van gladde wegen en grote hoeveelheden sneeuw. Wegen kunnen onbegaanbaar worden.”

Voor de rest van het land, met uitzondering van de Waddeneilanden, geldt tot vrijdagmiddag 15.00 uur code geel. Code geel staat voor „wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.”

„Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan indien mogelijk thuis”, stelt de dienst. Wie toch de weg opgaat, krijgt het advies zijn rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.

Om de sneeuw en gladheid te bestrijden heeft Rijkswaterstaat ruim 500 strooiwagens, meer dan 600 sneeuwschuivers, 1200 mensen en ruim 250 miljoen kilo strooizout klaar staan.

A59

Een dun laagje sneeuw in het zuiden ontregelde het verkeer donderdag in grote delen van het land. De A59 die onder meer tussen Den Bosch en Waalwijk loopt, veranderde ter hoogte van Waalwijk in een ijsbaan. Dat meldde Omroep Brabant. Ook op Twitter waarschuwden automobilisten voor de gladde weg.

Rijkswaterstaat tweette al eerder donderdagmiddag dat het door (winterse) buien plaatselijk glad kan zijn, zoals op de A59 bij Rosmalen.

Vaker lokale sneeuwval

We moeten vaker rekening gaan houden met soms zeer lokale sneeuwval, legt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline uit. „Dat krijg je als de temperatuur in het land rond het vriespunt ligt. In het westen was het bijvoorbeeld donderdagochtend net niet koud genoeg, waardoor er regen naar beneden kwam. Richting het zuiden werd het wat kouder en werd de neerslag sneeuw.”

Het duidelijkste voorbeeld van die lokale verschillen was te vinden in Gelderland. „Daar was het eigenlijk te zacht voor sneeuwval, maar in de heuvels van de Veluwe zakte het kwik net een beetje en kwam er toch een wit laagje. We zullen steeds vaker zien dat de temperatuur net op dat randje zit.”

Witte straten in Den Haag donderdagavond. Ⓒ vrpress