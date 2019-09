Laatste Nederlandse overlevenden herdenken Natzweiler-Struthof

De galg en een restant van de spoorlijn als stille getuigen van de verschrikkingen. Ⓒ De Telegraaf

Natzweiler-Struthof bij Straatsburg was een bijzonder SS-kamp. Het enige op Franse bodem en een van de twee zogenoemde ’Nacht und Nebel-kampen, waar de nazi’s gevangengenomen verzetsstrijders letterlijk lieten verdwijnen. Bovendien was Natzweiler-Struthof, met een sterftecijfer van ruim 40%, een van de dodelijkste nazi-kampen. De twee laatste Nederlandse overlevenden herdenken er volgende week zaterdag, in bijzijn van staatssecretaris Knops, hun gevallen lotgenoten. „Het was er verschrikkelijk.”