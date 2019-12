Vader Greta Thunberg veganist om ’dochter te redden’

Dat vertelt de vader van Greta, Svante Thunberg, aan de BBC. Volgens hem worstelde Greta drie tot vier jaar voor ze begon met de schoolstakingen met depressies. De activiste wilde 2,5 maand niet meer eten en niet meer praten. „Het was een nachtmerrie”, zegt hij.

Tot ze het klimaat ontdekte. Vanaf dat moment bloeide ze op. Om haar te steunen volgden haar ouders Greta.

De moeder gaf vliegreizen op, vader werd veganist. OP de vraag van de verslaggeefster of hij uit overtuiging ’om’ is, zegt hij: „ik wil gewoon dat ze gelukkig is. Het gaat nu echt goed met haar.”