‘Bijleveld moet Erdogan buiten de deur houden bij Europees militair genootschap’

Nederland speelt als voorzitter van PESCO een cruciale rol in de toelating van nieuwe leden. Ons land kan er advies over uitbrengen aan andere leden. Voor de toelating van nieuwe lidstaten is een unaniem fiat nodig van de Europese leden. Landen die niet in de Europese Unie zitten, mogen zich in principe ook aansluiten bij het militaire mobiliteitsproject, mits zij de Europese waarden onderschrijven. Zo werden onlangs Canada, de Verenigde Staten en Noorwegen toegelaten tot het genootschap.

Toelatingsverzoek

NAVO-bondgenoot Turkije diende afgelopen week ook een toelatingsverzoek in, maar het land voldoet bepaald niet aan de waarden van de EU, vindt in ieder geval demissionair regeringspartner VVD. Naar verwachting schaart een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer zich achter dat standpunt. „Turkije staat mijlenver van onze waarden af, nu meer dan ooit”, stelt Kamerlid Jeroen Van Wijngaarden. De minister moet volgens hem haar Europese collega’s volgende week tijdens een bijeenkomst adviseren om een toetreding van Turkije te blokkeren.

De kans dat Turkije het samenwerkingsverband binnentreedt is klein, gezien de houding van andere Europese landen. Het Turkse verzoek wekte al de nodige ergernis bij Griekenland en Cyprus, die de afgelopen tijd op gespannen voet staan met het regime van de Turkse president Erdogan. De Kamer debatteert donderdagmiddag over de kwestie.