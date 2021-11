Premium Het beste van De Telegraaf

Willem-Alexander en Máxima in Noorwegen: bezoek met bijzonder tintje

Door Wouter de Winther

Het koninklijk paar met koning Harald, koningin Sonja (2e r.) en daar achter prinses Mette-Marit en prins Haakon tijdens een kennismakingsbezoek aan Noorwegen in 2013. Ⓒ ANP/HH

Oslo - Wanneer koning en koningin op staatsbezoek gaan, is een bezoek aan een monarchie steevast een weerzien tussen goede bekenden. Of, in het geval van Noorwegen, familievrienden. De driedaagse staatsvisite van Willem-Alexander en Máxima die dinsdag van start gaat, heeft daardoor een bijzonder tintje.