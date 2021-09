Den Haag begint aan belangrijkste debat van het jaar, maar anders dan normaal

Volg het debat hieronder vanaf 10.15 uur via de tweets van parlementair verslaggever Mike Muller.

Het kabinet is namelijk demissionair, waardoor de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting veel minder beleid bevat dan gebruikelijk. Dat betekent dus ook dat er minder beleidskeuzes zijn die door de oppositie onder vuur kunnen worden genomen.

Toch valt er zeker wat te halen. Er is namelijk voldoende geld beschikbaar voor het oplossen van de grote problemen van Nederland, liet demissionair premier Rutte dinsdag al doorschemeren. Die uitgestoken hand zullen partijen in de Tweede Kamer woensdag en donderdag graag accepteren.

Opvallend gezond en groeiende irritatie

Eigenlijk had het demissionaire kabinet op Prinsjesdag een fraaie boodschap: Nederland staat er ondanks de coronacrisis financieel gezien opvallend gezond voor. Maar het gekissebis over de formatie legde een grauwsluier over de festiviteiten. Ook de aankomende dagen wordt nieuw politiek getouwtrek verwacht.

Want de koning danste er in de door het demissionaire kabinet geschreven troonrede misschien wel omheen, bij veel politieke partijen dringt de groeiende irritatie van de buitenwacht over de uitblijvende formatieonderhandelingen heus wel door. Alleen tonen maar weinig partijen de bereidheid om de hand in eigen boezem te steken.

In de Tweede Kamer wordt er woensdag en donderdag een stevig robbertje gevochten over de begroting die dit jaar tegen wil en dank vervlochten is met de formatie. Welke partijen zullen zich coöperatief opstellen? Wie gooit juist de kont tegen de krib?

Links blok

PvdA en GL kondigen al aan met een miljard euro extra voor koopkrachtverbetering, salarisverhoging in het basisonderwijs en afschaffing van de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties de begroting om te willen gooien. Het bedrijfsleven moet opdraaien voor die kosten, vindt het linkse blok.

Woensdag zullen alle partijen aan bod komen met hun inbreng. Donderdag reageert premier Rutte namens het demissionaire kabinet.