Wilders clasht met Jetten: ’Het enige dat beleidsarm is, zijn de mensen thuis’

Jetten ziet de komende tijd volop ruimte om de begroting ‘op te plussen’. „Beleidsarme begroting?’ Heb ik nou dezelfde begroting gelezen?” reageert Wilders. U geeft 7 miljard euro aan klimaat. Het enige dat hier beleidsarm is, zijn de mensen thuis.”

Jetten, die namens zijn partij optreedt tijdens de algemene beschouwingen, laat ruimte doorschemeren om de loonkloof tussen basisschool- en middelbareschoolleraren te dichten. In reactie op een onderhandelingspoging PvdA-leider Ploumen zegt hij dat zijn partij bereid is te kijken naar een investering van 900 miljoen om het gat tussen die salarissen op te vullen. Maar veel van het gesleutel aan de begrotingen moet de komende maanden nog plaatsvinden, aldus Jetten. Dan worden de begrotingen van de verschillende ministeries apart behandeld.

SGP-leider van der Staaij valt Jetten aan op de gestokte formatie. Het D66-Kamerlid doet te veel alsof die hem is overkomen. „Het is een beetje alsof je op vakantie baalt dat het regent.” Hij merkt op dat Jetten het in zijn bijdrage niet over medische ethiek heeft gehad, terwijl dat voor D66 de belangrijkste reden is om niet met CU om de formatietafel wil. „Ik zou graag met CU praten,” zegt Jetten in reactie.

VVD schuift op verhuurdersheffing

De VVD is bereid te verhuurdersheffing te verlagen. Veel partijen willen van de heffing af, om woningcorporaties tegemoet te komen. Maar dan moeten daar wat VVD-fractieleider Sophie Hermans betreft wel harde ’prestatieafspraken’ tegenover staan, zodat er ook daadwerkelijk meer woningen worden gebouwd.

De liberaal zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen te zien dat de heffing ’een last’ is. „Wij zijn bereid met elkaar te kijken of we wat kunnen doen met de woningmarkt.”

Hermans wil niet direct toezeggingen doen, maar wil wel kijken of 1 miljard euro - aanvankelijk bedoeld als lastenverlichting voor het bedrijfsleven - anders kan worden ingezet. De liberaal wil voorstellen van alle partijen afwachten. „ Ik zou de balans aan het einde van het debat op willen maken.” Het CDA stelt voor met ’honderden miljoenen’ de verhuurdersheffing te verlagen, daar wil de VVD wel naar kijken. D66 stelt voor de discussie komende weken mee te nemen in onderhandelingen met andere partijen.

Het belangrijkste politieke debat van het jaar zorgt voor stevige confrontaties. PVV-leider Wilders botste eerder ook met D66’er Jetten over de aanvankelijke afwezigheid van D66-leider Kaag tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar. „Wat een laffe leider. Misschien kijkt u thuis met uw chique pantoffels aan naar dit debat, maar wat bent u door de mand gevallen!”

Jetten reageert fel door te stellen dat Wilders geobsedeerd is door zijn partijleider. Jetten stelt voor dat Dion Graus namens de PVV maar het woord moet voeren. Die wil Jetten ook wel eens bevragen. Kaag betreedt pas twee uur na aanvang van het debat de plenaire zaal, maar ze zal het woord niet voeren namens D66. Wat zij van de woorden van Wilders vindt? „Ik heb niet geluisterd. Het is toch elke keer hetzelfde. Hij moet naar de dokter.”

Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag. Kaag kwam na twee uur debatteren de zaal binnen. Ⓒ ANP

Wilders richt zijn pijlen ook op VVD-leider Rutte. De PVV’er zegt dat de demissionair premier ’de grenzen open zet voor nog meer Afghanen’ en vindt dat Rutte al had moeten opstappen. „We leven in een soort DDR, democratische dictatuur Rutte.”

De PVV’er haalt zijn inmiddels bekende standpunt aan dat Nederland vol zit. „Het land zit propvol. Nederland kan het gewoon niet aan. Het brengt nog meer onveiligheid en islam met zich mee. We kunnen nog niet eens een sociale huurwoning voor onze eigen mensen vinden.” De PVV stelt voor om statushouders geen voorrang meer te geven op de woningmarkt. Wilders pleit bovendien voor een veel hardere aanpak - naar Italiaans voorbeeld - van zware criminelen.

Gekibbel

Het debat zou moeten gaan over de belangrijkste vraagstukken. Maar het begon met gekibbel over de volgorde van sprekers. De Kamer maakte onder leiding van GL-leider Klaver meer dan 20 minuten ruzie over de sprekersvolgorde.

In de Tweede Kamer is woensdag en donderdag het belangrijkste politieke debat van het jaar: de algemene politieke beschouwingen. Het debat staat jaarlijks garant voor vuurwerk, maar zal dit jaar anders zijn dan normaal.

Het kabinet is namelijk demissionair, waardoor de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting veel minder beleid bevat dan gebruikelijk. Dat betekent dus ook dat er minder beleidskeuzes zijn die door de oppositie onder vuur kunnen worden genomen.

Toch valt er zeker wat te halen. Er is namelijk voldoende geld beschikbaar voor het oplossen van de grote problemen van Nederland, liet demissionair premier Rutte dinsdag al doorschemeren. Die uitgestoken hand zullen partijen in de Tweede Kamer woensdag en donderdag graag accepteren.

Opvallend gezond en groeiende irritatie

Eigenlijk had het demissionaire kabinet op Prinsjesdag een fraaie boodschap: Nederland staat er ondanks de coronacrisis financieel gezien opvallend gezond voor. Maar het gekissebis over de formatie legde een grauwsluier over de festiviteiten. Ook de aankomende dagen wordt nieuw politiek getouwtrek verwacht.

Want de koning danste er in de door het demissionaire kabinet geschreven troonrede misschien wel omheen, bij veel politieke partijen dringt de groeiende irritatie van de buitenwacht over de uitblijvende formatieonderhandelingen heus wel door. Alleen tonen maar weinig partijen de bereidheid om de hand in eigen boezem te steken.

In de Tweede Kamer wordt er woensdag en donderdag een stevig robbertje gevochten over de begroting die dit jaar tegen wil en dank vervlochten is met de formatie. Welke partijen zullen zich coöperatief opstellen? Wie gooit juist de kont tegen de krib? D66’er Jetten wil bovendien opheldering van de VVD over het document dat de partijen deze zomer samen hebben geschreven. „Het is nooit bedoeld als een stuk waar allerlei partijen zich bij konden aansluiten”, zei Rutte gisteren over de ’proeve’. Jetten ’schrok’ van die uitspraak, zegt hij.

Links blok

PvdA en GL kondigen al aan met een miljard euro extra voor koopkrachtverbetering, salarisverhoging in het basisonderwijs en afschaffing van de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties de begroting om te willen gooien. Het bedrijfsleven moet opdraaien voor die kosten, vindt het linkse blok.

Woensdag zullen alle partijen aan bod komen met hun inbreng. Donderdag reageert premier Rutte namens het demissionaire kabinet.