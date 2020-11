Gelderse downloader van kinderporno blijkt basisschooldocent

De politie bevestigt aan dagblad De Gelderlander vrijdag een computer en telefoon van een inwoner van de gemeente Berkelland te hebben afgenomen. „De inbeslagname maakt deel uit van een lopend strafrechtelijk onderzoek. In het belang van dit onderzoek kunnen wij hier verder nog geen mededelingen over doen”, zegt een politiewoordvoerder tegen de krant.

Ouders van kinderen uit de klas van de verdachte zijn deze week op de hoogte gebracht door de school tijdens een speciaal daarvoor ingelaste avond. „Je begrijpt dat het gevoelig ligt als het gaat om iemand die met kinderen omgaat. Ouders maken zich natuurlijk zorgen”, meldt Peter Dooijeweerd van de Delta scholengroep. „Een docent wordt verdacht. Laten we eerst het onderzoek van de politie afwachten. Ik moet zeggen dat zowel het team als de ouders het goed hebben opgepakt.”

’Niet te geloven’

Ook betrokkenen rond alle jeugdelftallen van FC Eibergen zijn ingelicht over de lopende zedenzaak. De man is vrijwilliger bij de jeugd onder 17 jaar. „We kunnen het eigenlijk niet geloven”, zegt één van de ouders op anonieme basis. „Hij was een van de meest populaire mensen bij de club, een graag geziene gast. Iedereen is in shock.”

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952