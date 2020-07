Uniek en coronaproof: het drive-thru museum

Het idee is even simpel als geniaal. Rijdend in een auto legt het publiek een parcours af langs talloze moderne kunstwerken. Extra spannend detail: het is binnen donker, met de koplampen lichten de bezoekers zelf de schilderijen, beelden en foto’s aan. Er zullen ruim 40 werken te zien zijn van grote namen zoals Oskar Kokoschka, Bruce Nauman, Anselm Kiefer, Joep van Lieshout en Paul McCarthy.

„Het publiek mag er met de eigen auto in, mits het een hybride of elektrische wagen is”, legt directeur Jolanda Jansen van Ahoy uit. „Voor wie geen auto op schone energie bezit, levert onze sponsor BMW leenauto’s. Ook zullen we een shuttlebusje laten rondrijden, waarin mensen mee kunnen rijden.”

Meeliften

„Voor de avonturier zonder rijbewijs maken we bij de ingang ook een liftplek”, vult Sjarel Ex, de directeur van Boijmans aan. „Wie nog plek over heeft in zijn auto kan een passagier meenemen. Ook komt er een publieke tribune waar voetgangers kunnen kijken naar het schouwspel. Want het wordt natuurlijk echt een waanzinnig gezicht: al die auto’s die door een hal, die bijna twee voetbalvelden groot is, langs tientallen beelden en installaties cruisen.”

Jansen kijkt reikhalzend uit naar de opening van het drive-thru museum. „Het is, samen met Jeugdvakantieland dat we elk jaar organiseren, het eerste evenement van substantiële omvang dat weer in Ahoy staat. Het zijn de eerste lichtpuntjes in deze lastige tijd. We zitten sinds maart vrijwel zonder business. Niemand in de evenementenbranche komt zonder kleerscheuren deze crisis uit. Ook wij niet. Maar hier krijgt iedereen weer positieve energie van.”

Honger

Al tijdens de lockdown zocht Jansen met haar team naar nieuwe coronaproof evenementen die ze mogelijk zouden kunnen gaan organiseren. „Het idee van een drive-inn bioscoop of concert kwam natuurlijk voorbij”, vertelt ze. „Maar ik dacht: 200 auto’s in een hal die naar een film kijken, is dat nou zo bijzonder? Toen Boijmans bij ons kwam met dit voorstel was ik meteen superenthousiast. Want mensen hebben juist in deze tijd een enorme honger naar nieuwe belevenissen en dit is leuk voor jong en oud, voor Rotterdammers, maar ook voor dagjesmensen en toeristen.”

Elke dag kunnen er maximaal 750 bezoekers de tentoonstelling, die als rode draad de kwetsbare relatie tussen mens en natuur heeft, met de auto bezoeken. De bijzondere expositie loopt tot en met 23 augustus.