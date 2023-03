In weer en wind op weg naar het stemlokaal: ’Ach, het is best te doen’

Jacobien Louwes (73) woont in de Westpolder, op vier kilometer afstand van het meest nabije stemlokaal in Vierhuizen. „Kijk, dat is best te doen”, vertelt ze optimistisch bij haar akkerbouwbedrijf Nieuw-Midhuizen. Ze laat graag zien hoe ze door het open landschap in het grensgebied van de provincies Friesland en Groningen zoeft. „Het is een mooie dag. Op de fiets is het fantastisch.”

Louwes vindt het zelf niet eens zo’n eind fietsen voor het uitbrengen van haar stem. Ze is het gewend, ze is zoals ze zegt ’wel op de heerlijke stad Groningen gericht’: „Ik ben op deze boerderij opgegroeid. We telen uien, granen, bieten en conservenerwten.”

Windmolens

Het zijn zeker spannende tijden voor iemand uit de agrarische sector. „Er komt bovendien van alles (aan plannen) voorbij in deze regio. Een kerncentrale in de Eemshaven, windmolens... Het is een snelle tijd.” Het idee van de kerncentrale heeft het kabinet overigens alweer laten varen.

Louwes deelt op het stembureau walnoten uit. Ⓒ Jos Schuurman

In het stemlokaal in het gezellige dorpshuis van Vierhuizen kijkt stembureauvoorzitter Harry Jonkman (76) tevreden. „Op een gemiddelde verkiezingsdag komen hier zo’n tweehonderd mensen. We zitten nu op 79”, rekent hij tegen het middaguur voor, met nog uren dienst te gaan. „Het gaat redelijk. Of het weer ermee te maken heeft? Dat kun je niet zomaar zeggen.”

Jonkman en zijn metgezellen krijgen spontaan een zak met walnoten van eigen teelt van Louwes.

Lauwersoog

Tien kilometer verderop is het op Lauwersoog fris en winderig, vlak aan het open water. Maart roert zijn staart. „Als het weer is zoals nu, dan gaan dorpsbewoners vaak even carpoolen op verkiezingsdag”, vertelt dorpsbewoner Anne Theo Gerdes (29), horecaondernemer in de pittoreske visserijhaven.

Hij is tevens voorzitter van Dorpsbelang Lauwersoog. „Ik woon hier het merendeel van mijn leven. Het heeft zo zijn voor- en nadelen. Er zijn hier niet zoveel voorzieningen, dat is zo. We zijn daardoor wel gewend om voor bijvoorbeeld de boodschappen een eindje te rijden, naar plaatsen als Dokkum (in buurprovincie Friesland). We doen meestal één keer in de week onze boodschappen. Dan hebben we alles wel op voorraad.”

„Als het weer is zoals nu, dan gaan dorpsbewoners vaak even carpoolen op verkiezingsdag”, zegt Anne Theo Gerdes. Ⓒ Jos Schuurman

Gerdes over de kwestie van de opvallend verre stemlocatie: „Er zijn geen klachten over het ontbrekende stemlokaal. Er is geen vraag naar. Er zijn hier ongeveer vijftig huishoudens. Mensen hebben veelal eigen vervoer of ze doen een belletje naar de buren. Er worden ook machtigingen meegegeven. Zo komen we er samen goed uit. Wij gaan met de familie ook meestal naar Vierhuizen om te stemmen.”

Het kleinschalige van Vierhuizen heeft ook wel weer iets moois, vindt hij. „Ze zijn er vaak vroeg met het tellen van de stemmen. En iedereen kent elkaar, je hebt eigenlijk je rijbewijs niet nodig als je komt stemmen.”