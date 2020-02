Dodental door coronavirus gestegen tot bijna 1800

Het aantal Chinese besmettingsgevallen door het virus, dat in december in de Chinese provincie Hubei de kop opstak, is zondag de 70.000 gepasseerd, meldt de provinciale gezondheidsdienst. Ruim 58.000 van de in totaal 70.400 besmettingen zijn in Hubei. Het virus verspreidde zich vanaf december snel over CHina en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten.