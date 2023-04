Klimaatmaatregelen Timmermans definitief goedgekeurd

Vorige week stemde het Europees Parlement al in met de uitbreiding en aanscherping van het emissiehandelssysteem ETS, de komst van een CO2-grensheffing en de introductie van een klimaatfonds waarmee vooral arme lidstaten hun inwoners en kleine ondernemers kunnen beschermen tegen de groene lastenverzwaringen.

„Dit zet ons op het juiste spoor om het klimaatdoel voor 2030 te halen”, jubelt Timmermans. Alleen Polen stemde tegen bijna alle klimaatwetten. Tijdens een vergadering in Luxemburg herhaalde een Poolse minister dat zijn land tegen het complete klimaatpakket van de PvdA-prominent is. „Het zijn onrealistische doelstellingen en ambities”, sneerde de bewindsman. België stemde bij een paar klimaatwetten niet mee vanwege verdeeldheid onder de deelstaten. De rechtse Vlaamse regering is fel gekant tegen de Europese klimaatplannen.