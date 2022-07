Chinese vrouw verzint 206 pagina’s op Wikipedia: ’Een van grootste hoaxes ooit’

Jarenlang kon ze haar werk doen. Ze schreef sinds 2019 pagina’s vol met informatie over Russische munten, niet bestaande oorlogen en staten, personen en documenten. Vice News noemt het een van de grootste hoaxes op het platform ooit. In totaal fabriceerde de vrouw 206 artikelen. Eigenhandig zette ze vraagtekens bij de methodes die Wikipedia gebruikt om feiten van fictie te onderscheiden op het platform.

Uiteindelijk is ze ontmaskerd door de Chinese novellist Yifan, die research deed voor een boek dat hij aan het schrijven was. Hij kwam terecht op een pagina die ging over een zilvermijn. Deze mijn werd ontdekt door Russische burgers in 1344. Er werkten meer dan 40.000 slaven en in vrijheid gestelden. Tenminste, dat schreef de oplichtster. De mijn leverde verschillende Russische regimes een goudmijn op, was het verhaal. Ze was zelfs zo ver gaan dat ze de compositie van de grond, de structuur van de mijn en het raffinageproces tot in detail had beschreven. Erg interessant voor een verhaal, dacht Yifan. Maar wat hij niet wist was dat hij in een complete andere wereld terecht was gekomen, gemaakt door een gebruiker genaamd Zhemao.

Ze hield lezers voor de gek door te verwijzen naar hele ingewikkelde bronnen, zoals een grote boekenserie van oude Russische schrijvers. Of ze toonde foto’s van munten die ze van een team van archeologen had gekregen. Ook linkte ze naar haar eigen artikelen, waardoor een web van leugens ontstond. Al haar Wikipedia-pagina’s pasten naadloos in elkaar, inclusief verwijzingen naar (verzonnen) bronnen. Ze creëerde nepaccounts die haar pagina’s promootten en meer autoriteit gaven. ,,Haar verhalen waren zo gedetailleerd dat ze de Russische en Engelse Wikipedia met gemak versloeg”, schreef Yifan op een Chinese website. Een account – van Zhemao - meldde dat ze Zhemao persoonlijk kende.

Prijs als erkenning

Op het bedenken van haar achtergrondverhaal had ze goed nagedacht. Ze was een dochter van een Chinese diplomaat gestationeerd in Rusland, en getrouwd met een Rus. Aan de Staatsuniversiteit van Moskou had ze een universiteitsdiploma wereldgeschiedenis behaald. Recent voegde ze toe dat ze pacifist was die de Russische invasie van Oekraïne afkeurde.

Haar verzinsels leverden haar zelfs een prijs op van Eric Liu, een geschiedenisstudent en sinds 2015 bij Wikipedia betrokken. Hij bestempelde haar eerder dit jaar met een Wikipedia-ster voor haar bijdrage aan het platform. ,,Ik heb veel spijt dat ik niet doorhad wat ze deed. Het voelt alsof ik betrokken was bij deze zwendel.”

Uiteindelijk viel ze door de mand toen Yifan haar verwijzingen besloot te controleren. Pagina’s van boeken die ze citeerde bleken niet te bestaan. Door haar beschreven conflicten waren niet vindbaar in de Russische literatuur. Een grote groep Wikipedia-gebruikers besloot haar artikelen door te spitten en toen viel het doek.

Verschillende talen overgenomen

Haar acties waren niet zonder gevolgen. Beschrijvingen over de deportatie van Chinezen in de Sovjet-Unie zijn in verschillende talen overgenomen. Het grootste gedeelte van haar artikelen is inmiddels verwijderd toen gebruikers haar leugens ontdekten. Een woordvoerder van Wikipedia zegt tegen Vice News dat dit soort praktijken niet veel voorkomen, maar wel voorkomen. ,,Vrijwilligers bekijken aanvullende artikelen die misschien ook zijn verzonnen.”

De fraudeur zegt in een verklaring dat ze spijt heeft van haar acties. ,,In de toekomst zal ik dit soort nutteloze dingen niet meer doen en een vak leren”, aldus een schaamtevolle Zhemao.