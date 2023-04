’Juice’ op weg naar manen van Jupiter: ’We stonden met tranen in onze ogen’

Premium Het beste van De Telegraaf

Ruimtevaartuig Juice wordt in Frans-Guyana gelanceerd voor een reis richting Jupiter. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het ruimtevaartuig Juice is succesvol gelanceerd richting Jupiter. Met de missie van de European Space Agency (ESA) komen we mogelijk weer een stap dichter bij de vraag of er buitenaards leven is op de manen van Jupiter. Joost Carpay, die als adjunct-directeur van de Netherlands Space Office (NSO) bij de lancering aanwezig was, is dan ook dolblij. „We stonden met tranen in onze ogen.”