Halsema sluit aso-azc na honderden meldingen

Het aso-azc aan de Amsterdamse Transformatorweg. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil af van het ’aso-azc’ dat in Amsterdam- West is gevestigd. Dat heeft zij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) laten weten. Onder andere de benodigde politie-inzet rond de locatie na vele honderden incidenten liggen ten grondslag aan dat besluit: de politie moet gemiddeld vijf keer per week uitrukken na meldingen van incidenten bij het aso-azc.