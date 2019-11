OM: Suriname waste 75 miljoen euro wit

Volgens het OM houden ’de hoogste rangen van het politiek bestel in Suriname zich met drugshandel bezig’. President Desi Bouterse moet nog steeds in Nederland een straf uitzitten voor cocaïnehandel. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Justitie doet onderzoek naar het mogelijk witwassen van 75 miljoen euro door drie banken en vijf geldwisselkantoren uit Suriname. Het geld werd per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Op één zending van maar liefst 19,5 miljoen euro is in april 2018 beslag gelegd. Nooit eerder werd op zoveel contant geld beslag gelegd.