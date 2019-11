Onrust om kostenstijging spierziektemedicijn

Neuroloog Bas Stunnenberg van het Radboudumc ontdekte dat het middel, dat al veertig jaar wordt voorgeschreven tegen hartritmestoornissen, ook werkt tegen de zeldzame spierziekte niet-dystrofische myotonie. Kort daarop kocht fabrikant Lupin het patent, veranderde de naam en verhoogde de prijs in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland van 4000 euro naar 80.000 euro per patiënt per jaar. In Nederland wordt een soortgelijke stijging verwacht.

Stunnenberg spreekt van „een exorbitante prijsstelling” en „we worden in een houdgreep genomen door de farmaceut. Dat is onacceptabel.” De kwestie komt zaterdag aan de orde in het tv-programma Kassa. Daar zal ook minister Bruno Bruins (medische zorg) reageren.