Verdachten overval telefoonwinkel met getrokken wapens aangehouden in centrum Almere

Premium Binnenland

Vermeende bezitter geroofde Van Gogh Peter K. blijkt notoire crimineel

De man die de uit het Singer museum geroofde Van Gogh zou bezitten en over teruggave onderhandelde, blijkt in 2017 te zijn veroordeeld voor een grote internationale drugszaak. Terwijl het hoger beroep in de zaak nog liep, werd Peter K. opnieuw opgepakt in een soortgelijke zaak.