Historici: gesneuvelden Waterloo in suikerfabriek vermalen

Onderzoekers vragen zich al vele jaren af waar de gesneuvelde mannen van Napoleon en zijn tegenstanders na de legendarische veldslag in 1815 zijn gebleven. Op het slagveld, even ten zuiden van Brussel, schoot er weinig van over. Dat de lokale bevolking wel raad wist met de overblijfselen, bleek al uit eerder onderzoek. Akkers in de buurt zouden zijn bemest met vermalen botten.

Maar veel andere beenderen, en niet alleen van omgekomen paarden, zijn volgens een team van historici in de suiker terechtgekomen. De suikerbiet was aan het begin van de negentiende eeuw bezig aan een opmars en nieuwe suikerfabrieken hadden zogeheten beenderkool nodig om witte suiker te maken van het stroperige en vuile tussenproduct. Plattelanders konden aardig verdienen aan het opgraven en verkopen van de soldatenskeletten.

Bekijk ook: Graf gevonden van soldaat die in Waterloo vocht

In de archieven vonden de onderzoekers tal van sporen terug van dit macabere oogstwerk. Een naburige burgemeester zou de politie zelfs hebben gevraagd in te grijpen. De suikerfabriek in het Belgische Tienen verwerkt geen beenderen in de suiker, twittert de fabriek vrijdag met een knipoog ter geruststelling.