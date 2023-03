’Lachende’ koe blijft slachthuis bespaard

De familie Coster fokt zo’n zevenhonderd kalveren per jaar, voornamelijk met als bestemming het slachthuis. Maar deze mag blijven, vertellen de boeren aan The Mirror. Het ’lachende’ kalf mag als „grasmaaier” door het leven gaan.

Ⓒ Bellbrook Holsteins

„We hebben wel eens een aantal zevens of hartjes op de kop gezien of een paar vreemde markeringen, maar iets dat op een smiley lijkt? Nee”, zegt Megan Coster. Het kalf krijgt de bijpassende naam ’Happy’.

Aanvankelijk had boer Barry nog niets door nadat het kalf deze week tevoorschijn kwam. Maar toen hij Happy onder handen nam, viel zijn oog meteen op de vacht van het dier. Zijn vrouw, na het ontvangen van een foto: „Ik kon het niet geloven - ik zoomde eerst in om er zeker van te zijn dat geen van onze werknemers iets had uitgehaald.” Het kalf is al snel het lievelingetje onder het personeel geworden. „Hij gaat zich bij de stieren voegen en zal een beetje ons huisdier worden.”