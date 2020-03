Blok: inreisverbod VS ’potentieel ingrijpend’

Blok aarzelde om te reageren op de maatregel die president Trump heeft afgekondigd voor reizigers uit 26 Europese landen. Zij mogen vanaf vrijdag niet meer de VS in. „Ik weet niet of we nu reactie op reactie moeten geven. Het heeft potentieel wel grote impact. We moeten zo snel mogelijk praktische maatregelen nemen.”

Hij ging hier verder niet specifiek op in. „Extra maatregelen komen alleen na deskundig advies. We volgen het uitstekende advies van het RIVM.” Blok legt hierover ook contact met zijn EU-collega’s. De EU beraadt zich donderdag op het inreisverbod. Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zegt ’economische ontregeling’ te willen voorkomen.

Wekelijks vertrekken vanaf Schiphol ruim tweehonderd vluchten naar de Verenigde Staten. Samen met luchtvaartmaatschappijen inventariseert Schiphol momenteel wat het afgekondigde inreisverbod betekent voor de vluchten naar Amerika.

Het inreisverbod begint in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart. De maatregel geldt voor dertig dagen en gaat op voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een Europees land is geweest, behalve voor Amerikaanse burgers.