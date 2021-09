Stad Brussel worstelt met corona; nu prikken in de Action

Het verschil met andere delen van België is groot. Volgens de meest recente cijfers is in Vlaanderen inmiddels bijna 76 procent volledig gevaccineerd. In Brussel is dat nog niet eens de helft.

Strengere regels

Experts vrezen vanwege het hoge aantal besmettingen voor een vierde coronagolf die vooral veel Brusselaars zal raken. Vanwege de situatie doet het Gewest Brussel woensdag niet mee aan de landelijke versoepelingen van coronamaatregelen. Sterker nog: men dreigt zelfs met strengere regels als het niet snel beter gaat.

Ondertussen vangen Vlaanderen en Wallonië de klappen op. Ziekenhuizen daar nemen nu de bijna allemaal ongevaccineerde coronapatiënten over om de overbelaste collega’s in de metropool bij te staan.

Om de vaccinatiegraad te verhogen zet de overheid deze week een nieuw wapen in de strijd: Brusselaars kunnen zonder afspraak het Leidse Janssen-vaccin (slechts 1 prik nodig) halen bij onder andere de Nederlandse winkelketen Action in achterstandswijk Molenbeek. Ook populaire publiekstrekkers Ikea en Primark doen mee.

Bijwerkingen

Hoe komt het toch dat Brussel het Europees gezien zo slecht doet? Volgens een woordvoerster van de gezondheidsdienst stelt een grote groep mensen de prik uit omdat ze het nu niet zien of bang zijn voor bijwerkingen. „Een kleinere groep vindt het ondanks gratis transport moeilijk om naar een vaccinatiepunt te komen. Ze wachten af tot we bijna tot aan hun deur komen”, stelt de zegsvrouw. „Een minderheid is echt antivaxer, die zullen we nooit overtuigen.”

Daarnaast kampt Brussel met een ander probleem: 35 procent van de inwoners heeft een dubbele nationaliteit. Veel expats vallen vermoedelijk buiten de cijfers omdat ze zich in hun thuisland hebben laten inenten.