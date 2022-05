China: VS spelen met vuur over Taiwan

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder op de dag verklaard dat de VS bereid zijn militair in te grijpen om Taiwan te helpen bij een Chinese aanval. Biden noemde dat een belofte die het land zichzelf heeft opgelegd. De woordvoerder van Biden zwakte diens opvallende woorden af, kort nadat de president ze had uitgesproken. De VS zouden zijn toegewijd aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan was blij met het uitspreken van de steun door Biden. Taiwan zegt veel te blijven investeren in het leger, samen met Japan en de VS, om de veiligheid van het eiland te garanderen.

De communistische Volksrepubliek China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. In 1949, aan het einde van de Chinese Burgeroorlog, vluchtten de door de communisten verdreven nationalistische leiders van China naar het eiland en stichtten daar de voortzetting van de Republiek China.