LIVE | Albert Heijn annuleert bezorgingen morgen, vanwege hitte

Amsterdam - Heet, heter, heetst. Maandag en dinsdag staan tropische temperaturen op de planning. Sinds maandag 10.00 uur is het Nationaal Hitteplan maandag in werking getreden en ook worden er diverse andere maatregelen genomen. Volg het hier in ons liveblog.