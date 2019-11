Burgemeester kan eerder criminele woning dichttimmeren

Minister Grapperhaus geeft burgemeesters een extra wapen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Ⓒ Dijkstra bv

Den Haag - Een burgemeester kan straks makkelijker een woning sluiten als er wapens worden gevonden of als de openbare orde rond de woning wordt verstoord door ernstig geweld, zoals beschietingen of het gooien van explosieven. Ook een dreigende liquidatie kan genoeg zijn om tot sluiting over te gaan.