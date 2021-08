LIVE | Curaçao voert opnieuw avondklok in

19.02 - Curaçao voert opnieuw avondklok in

Curaçao voert opnieuw een avondklok in. De maatregel is een gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen op het eiland. Elke dag worden meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en de intensive care is bijna helemaal vol.

De avondklok geldt vanaf vrijdag tussen middernacht en half vijf ’s ochtends. Verder mogen er geen activiteiten worden georganiseerd met meer dan honderd mensen en is dansen en het spelen van harde muziek verboden. Ook het dragen van mondkapjes is weer verplicht als mensen boodschappen gaan doen of bijvoorbeeld de kapper of een casino bezoeken.

De maatregelen zijn donderdagochtend (lokale tijd) aangekondigd door minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas. Hij gaf ook aan dat er per direct 2 miljoen Antilliaanse gulden (bijna een miljoen euro) aan het CMC-ziekenhuis wordt gegeven. Dat is nodig voor de verzorging van de vele coronapatiënten. Er is een groot gebrek aan verplegers op de intensive care.

De laatste tijd is er veel kritiek omdat de regering ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen geen maatregelen leek te willen afkondigen. De directeur van het ziekenhuis op Curaçao zei zondag al dat zijn ziekenhuis de grens had bereikt en nauwelijks meer mensen kon opnemen.

Pisas heeft Nederland om financiële steun gevraagd, maar zegt dat er tot nu toe niet positief op de hulpvraag is gereageerd vanuit Den Haag. Curaçao heeft zelf nauwelijks geld voor de bestrijding van de crisis, aldus de minister-president. Zo had het CMC in eerste instantie om 3 miljoen Antilliaanse gulden gevraagd, dat is een miljoen minder geworden.

16.01 - Meerderheid jongeren waddeneilanden gevaccineerd

Op de vier Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland is ten minste 68 procent van de jongeren van twaalf tot achttien jaar volledig gevaccineerd, laat GGD Fryslân weten. In totaal wonen er 593 jongeren in die leeftijdsgroep op de eilanden, waarvan 405 een eerste en tweede prik hebben gehad. Ze kregen allemaal het coronavaccin van Pfizer.

Volgens een woordvoerder hebben 148 van de 220 jongeren op Ameland twee prikken gehad met het Pfizervaccin. Dit is 67 procent. Op Schiermonnikoog hebben 32 van de 41 jongeren twee vaccinaties gehad, wat neerkomt op 78 procent. Van de jongeren op Terschelling heeft bijna 70 procent twee prikken gehad, namelijk 185 van de 266 jongeren. Tot slot zijn op Vlieland 40 van de 66 jongeren twee keer gevaccineerd, wat uitkomt op 60 procent.

De GGD Fryslân kwam begin deze maand speciaal naar de eilanden toe en heeft bij deze jongeren de tweede prik gezet, dit deed de GGD ook voor de eerste prik. Niet iedereen heeft een tweede gehad, in totaal moeten nog 87 jongeren de tweede vaccinatie krijgen.

Dat komt mogelijk omdat sommige jongeren misschien zelf corona gehad hebben, dan volstaat één prik. Een andere reden kan zijn dat jongeren op vakantie waren toen de GGD langskwam. De jongeren die nog een vaccinatie moeten krijgen, kunnen deze zelf halen aan wal.

De jongeren op de vier Friese Waddeneilanden hoefden geen afspraak te maken om zich voor de eerste keer te laten vaccineren. Een bewijs dat men ingeschreven staat als inwoner van het eiland was voldoende.

15.47 - Recordaantal coronadoden in Rusland

Rusland meldt een recordaantal nieuwe coronadoden sinds het begin van de pandemie 1,5 jaar geleden. In een etmaal bezweken 808 mensen aan het virus, zeiden de autoriteiten donderdag.

Al wekenlang zijn er hoge sterftecijfers, ondanks het lagere aantal nieuwe besmettingen. Tot nu toe stierven in Rusland, dat zo'n 146 miljoen inwoners telt, ruim 168.000 mensen aan Covid-19.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ AP

Algemeen wordt aangenomen dat het daadwerkelijk aantal sterfgevallen door corona nog hoger is. Volgens de laatste cijfers van het statistiekbureau Rosstat stierven tussen januari en juni bijna 422.000 meer mensen dan er werden geboren. De bevolkingskrimp was bijna 60 procent hoger dan in de eerste helft van 2020.

Bijna 27 procent van de Russen heeft tot nu toe minstens één coronaprik gehad. Dat is fors minder dan in bijvoorbeeld West-Europese landen.

14.04 - GGD Groningen doet aangifte wegens bedreigingen

De GGD Groningen heeft de afgelopen weken „meerdere keren” aangifte gedaan bij de politie vanwege bedreigingen, intimidatie en stalking bij test- en vaccinatielocaties in de regio, zegt een woordvoerster van de GGD. Om hoeveel aangiftes het exact gaat, kan ze niet aangeven. „Wel is het aantal op één hand te tellen”, aldus de zegsvrouw.

Zowel medewerkers als mensen die naar de locaties kwamen om zich te laten testen of vaccineren werden lastiggevallen. Om wat voor incidenten het precies gaat, wil de woordvoerster in verband met het onderzoek niet zeggen. „Wij vinden het belangrijk om van elke bedreiging of intimidatie aangifte te doen, niet alleen zodat het voor onze medewerkers veilig is, maar ook voor mensen die onze locaties bezoeken”, stelt ze.

Vorige week donderdag deed ook de GGD Hollands Midden aangifte wegens bedreiging, nadat Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, zijn volgers via Twitter opriep om foto's te maken van medewerkers van de GGD op vaccinatielocaties. Bij een prikbus in Lekkerkerk (Zuid-Holland) werd gehoor gegeven aan die oproep.

12.22 - 55 procent verpleegkundigen tegen vaccinatieplicht

Ruim 55 procent van de verpleegkundigen is tegen het instellen van een vaccinatieplicht voor hun beroepsgroep, stelt beroepsorganisatie NU’91 op basis van een peiling onder leden. 5 procent geeft aan vóór zo’n verplichte prik tegen het coronavirus te zijn.

Daarnaast stelt 27 procent van de ondervraagden dat áls er al een verplichting zou worden ingesteld, deze voor de hele Nederlandse bevolking zou moeten gelden. 13 procent zegt tot slot niet per se voor een verplichting te zijn, maar zich te voegen als die er toch komt.

NU’91 zette een peiling uit onder 7000 leden, voornamelijk verpleegkundigen en een enkele verzorgende. Zo’n 12 procent van hen vulde hem in. Dat percentage zegt volgens een woordvoerder van de organisatie niets over de interesse die verpleegkundigen in het onderwerp hebben. „Dit is gangbaar voor zulke peilingen.”

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sander Koning

De resultaten van de peiling komen volgens hem overeen met de discussie die binnen zorginstellingen wordt gevoerd. „Slechts een heel klein percentage is echt vóór een verplichting.” 95 procent van de verpleegkundigen in het ziekenhuis is volgens NU’91 inmiddels gevaccineerd tegen corona.

De beroepsvereniging vroeg ook naar de werkdruk. 33 procent van de ondervraagden geeft aan de afgelopen weken extra werkdruk te ervaren als gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten. 67 procent ervaart dat als een probleem.

Van de ondervraagden geeft een minderheid van 27 procent aan klaar te zijn om zorg die eerder werd uitgesteld door corona in de avonden en weekenden te gaan inhalen. Ongeveer de helft zegt nog niet te zijn toegekomen aan het eigen herstel. Voorzitter van NU’91 Stella Salden: „Dat is natuurlijk een zorgelijke situatie. We zien dat het ziekteverzuim momenteel al hoger is dan normaal. Als we nu niet ingrijpen, gaat het een keer fout.”

Burgemeesters digitaal bijeen voor coronaberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen donderdag digitaal bijeen om het nieuwe maatregelenpakket tegen de coronacrisis te bespreken. Het kabinet maakt vrijdag bekend hoe de nieuwste maatregelen eruit gaan zien. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij de onlinevergadering.

Tekst loopt door onder de foto.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Ⓒ ANP/HH

De burgemeesters hebben er vorige maand op aangedrongen dat er een vergoeding of compensatie komt voor de zogenoemde ’dorpsfeesten’. Dat zijn lokale of regionale evenementen die door vrijwilligers worden georganiseerd en die niet door konden gaan toen het kabinet in juli de maatregelen weer aanscherpte. Dergelijke feesten vallen niet onder bestaande garantieregelingen. Het kabinet zou dat bekijken.

Ook is de burgemeesters beloofd dat het systeem met toegangstesten in de horeca voor 13 augustus opnieuw beoordeeld zou worden. „Als mensen vrij in en uit en heen en weer mogen lopen, kan er ook zonder opzet van alles misgaan. Daar hadden we al voor gewaarschuwd en dat is gebleken door diverse uitbraken in de nachthoreca”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

06.30 - ’Ic’s hebben in normale situatie plek voor honderd coronapatiënten’

Als ziekenhuizen teruggaan naar ’normaal’ en dus geen reguliere zorg meer afschalen, is voor slechts honderd coronapatiënten plek op de intensive care (ic), zegt ic-arts Diederik Gommers in gesprek met NU.nl. Als meer coronapatiënten vervolgens ic-hulp nodig hebben, moet toch weer reguliere zorg worden afgeschaald.

In de zomervakantie is de ic-capaciteit 15 tot 20 procent afgeschaald, maar normaal gesproken beschikt Nederland over 950 ic-bedden. Zo veel waren dat er in januari 2020, kort voor de coronacrisis.

05.30 - ’Online onderwijs leidt juist tot extra uitval bij studies’

Het online onderwijs op hogescholen en universiteiten was het afgelopen jaar de belangrijkste reden dat studenten wisselden van of stopten met hun studie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door loopbaanoriëntatiebedrijf Qompas onder ruim duizend eerstejaars studenten aan het begin van het jaar, schrijft het AD.

Van de uitvallers geeft 85 procent aan dat het online onderwijs vanwege corona zeker of enigszins heeft bijgedragen aan hun beslissing. Veruit de meest switchers of stoppers vonden online onderwijs niet motiverend. Ruim twee derde van hen miste sociaal contact, 52 procent kon de lesstof niet goed volgen of vond die saai.

Een ruime meerderheid van de uitvallers is niet tevreden met de begeleiding van de eerstejaars tijdens corona.

04.00 - Eerste provincies waarschijnlijk oranje op Europese coronakaart

Voor het eerst in ongeveer een maand tijd zijn er delen van Nederland met zo weinig nieuwe coronagevallen, dat ze waarschijnlijk oranje kleuren op een speciale kaart van Europa. Het waarschuwingsniveau voor Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe gaat donderdag vermoedelijk omlaag.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Hollandse Hoogte / LocalFocus Graphics

Vorige week ging Groningen van donkerrood, het hoogste niveau, naar rood. Dat gold toen ook voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg. De provincies Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe waren al rood en bleven daar toen op staan. Dat betekent dat heel Nederland momenteel rood is. De verlaging was voor Duitsland aanleiding om de regels voor Nederlandse bezoekers te versoepelen. Berlijn ziet Nederland niet meer als een hoogrisicogebied.

De acht andere provincies blijven donderdag waarschijnlijk op rood staan, hoewel Gelderland net boven de grens zit. Een kleine correctie van de cijfers kan genoeg zijn om ook die provincie te laten zakken naar oranje.