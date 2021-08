LIVE | ’Meer dan de helft van verpleegkundigen is tegen vaccinatieplicht’

Ruim 55 procent van de verpleegkundigen is tegen het instellen van een vaccinatieplicht voor hun beroepsgroep, stelt beroepsorganisatie NU’91 op basis van een peiling onder leden. 5 procent geeft aan vóór zo’n verplichte prik tegen het coronavirus te zijn.

Daarnaast stelt 27 procent van de ondervraagden dat áls er al een verplichting zou worden ingesteld, deze voor de hele Nederlandse bevolking zou moeten gelden. 13 procent zegt tot slot niet per se voor een verplichting te zijn, maar zich te voegen als die er toch komt.

NU’91 zette een peiling uit onder 7000 leden, voornamelijk verpleegkundigen en een enkele verzorgende. Zo’n 12 procent van hen vulde hem in. Dat percentage zegt volgens een woordvoerder van de organisatie niets over de interesse die verpleegkundigen in het onderwerp hebben. „Dit is gangbaar voor zulke peilingen.”

De resultaten van de peiling komen volgens hem overeen met de discussie die binnen zorginstellingen wordt gevoerd. „Slechts een heel klein percentage is echt vóór een verplichting.” 95 procent van de verpleegkundigen in het ziekenhuis is volgens NU’91 inmiddels gevaccineerd tegen corona.

De beroepsvereniging vroeg ook naar de werkdruk. 33 procent van de ondervraagden geeft aan de afgelopen weken extra werkdruk te ervaren als gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten. 67 procent ervaart dat als een probleem.

Van de ondervraagden geeft een minderheid van 27 procent aan klaar te zijn om zorg die eerder werd uitgesteld door corona in de avonden en weekenden te gaan inhalen. Ongeveer de helft zegt nog niet te zijn toegekomen aan het eigen herstel. Voorzitter van NU’91 Stella Salden: „Dat is natuurlijk een zorgelijke situatie. We zien dat het ziekteverzuim momenteel al hoger is dan normaal. Als we nu niet ingrijpen, gaat het een keer fout.”

Burgemeesters digitaal bijeen voor coronaberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen donderdag digitaal bijeen om het nieuwe maatregelenpakket tegen de coronacrisis te bespreken. Het kabinet maakt vrijdag bekend hoe de nieuwste maatregelen eruit gaan zien. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij de onlinevergadering.

De burgemeesters hebben er vorige maand op aangedrongen dat er een vergoeding of compensatie komt voor de zogenoemde ’dorpsfeesten’. Dat zijn lokale of regionale evenementen die door vrijwilligers worden georganiseerd en die niet door konden gaan toen het kabinet in juli de maatregelen weer aanscherpte. Dergelijke feesten vallen niet onder bestaande garantieregelingen. Het kabinet zou dat bekijken.

Ook is de burgemeesters beloofd dat het systeem met toegangstesten in de horeca voor 13 augustus opnieuw beoordeeld zou worden. „Als mensen vrij in en uit en heen en weer mogen lopen, kan er ook zonder opzet van alles misgaan. Daar hadden we al voor gewaarschuwd en dat is gebleken door diverse uitbraken in de nachthoreca”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

06.30 - ’Ic’s hebben in normale situatie plek voor honderd coronapatiënten’

Als ziekenhuizen teruggaan naar ’normaal’ en dus geen reguliere zorg meer afschalen, is voor slechts honderd coronapatiënten plek op de intensive care (ic), zegt ic-arts Diederik Gommers in gesprek met NU.nl. Als meer coronapatiënten vervolgens ic-hulp nodig hebben, moet toch weer reguliere zorg worden afgeschaald.

In de zomervakantie is de ic-capaciteit 15 tot 20 procent afgeschaald, maar normaal gesproken beschikt Nederland over 950 ic-bedden. Zo veel waren dat er in januari 2020, kort voor de coronacrisis.

05.30 - ’Online onderwijs leidt juist tot extra uitval bij studies’

Het online onderwijs op hogescholen en universiteiten was het afgelopen jaar de belangrijkste reden dat studenten wisselden van of stopten met hun studie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door loopbaanoriëntatiebedrijf Qompas onder ruim duizend eerstejaars studenten aan het begin van het jaar, schrijft het AD.

Van de uitvallers geeft 85 procent aan dat het online onderwijs vanwege corona zeker of enigszins heeft bijgedragen aan hun beslissing. Veruit de meest switchers of stoppers vonden online onderwijs niet motiverend. Ruim twee derde van hen miste sociaal contact, 52 procent kon de lesstof niet goed volgen of vond die saai.

Een ruime meerderheid van de uitvallers is niet tevreden met de begeleiding van de eerstejaars tijdens corona.