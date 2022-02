crisis Oekraïne Woensdag 23 februari LIVE | Oekraïne roept noodtoestand uit

Meer dan 100 niet eerder waargenomen militaire voertuigen. Ⓒ AFP

Opnieuw is Vladimir Poetin er in geslaagd de wereld te laten gissen naar zijn plannen, al spreken de VS en het Verenigd Koninkrijk van een rechtstreekse invasie in Donetsk en Loegansk, de separatistische regionen van Oekraïne. Maar waar stopt de Russische Beer? En welke sancties volgen er vanuit het Westen. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.