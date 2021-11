Binnenland

18-jarige man uitgescholden voor ’kankerhomo’ en in elkaar geslagen in Amsterdam

Een 18-jarige man is uitgescholden voor ’kankerhomo’ en bruut mishandeld in Amsterdam. Het incident vond in september plaats, maar de beelden werden woensdag naar buiten gebracht door de politie. De mishandeling is niet vastgelegd, maar wel is te zien dat een van de mannen de Hitlergroet bracht.