Het leven van… Donald de Marcas (1933-2023): ’Niemand deed het hem na’

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

DONALD EN SONJA DE MARCAS Ⓒ STUDIO KASTERMANS / ALEXANDER MA

Zijn timbre was onmiskenbaar. De stembuiging, de klank, de intonatie; Donald de Marcas was een nieuwslezer met een geheel eigen stijl. Maar De Marcas was veel meer dan dat. Stem- en hoorspelacteur, presentator, verteller en cabaretier. Op 24 maart verliet hij samen met zijn vrouw zangeres Sonja Bernd’t (artiestennaam van Sonja Ossedrijver) dit leven.