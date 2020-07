’Manifest tegen de afrekencultuur’

In een open brief waarschuwen de ondertekenaars, onder wie publiciste Ayaan Hirsi Ali, hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging, de Vlaamse oud-voorzitter van Amnesty International Willy Laes, oorlogsfotograaf Teun Voeten en entertainer Marga Bult dat de vrije uitwisseling van ideeën en opinies onder druk staat nu radicale activisten steeds vaker pogen andersdenkenden ’het recht op het geven van hun mening te ontnemen’.

Cultuur van angst

Volgens de initiatiefnemers, de juriste en filosofe Raisa Blommestijn (26) en criminoloog Bart Collard (32), creëren intolerante actievoerders een ’cultuur van angst’. „Voor het minste of geringste word je voor ’racist’ of ’extreemrechts’ uitgemaakt. We moeten niet capituleren voor het cancelen van onwelgevallige opinies.”