Ammoniaklek op industrieterrein Chemelot

GELEEN - Op industrieterrein Chemelot in Geleen is in de nacht van donderdag op vrijdag door nog onbekende oorzaak een ammoniaklek ontstaan. De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen. De brandweer zet waterschermen op om verdere verspreiding van de ammoniak te voorkomen, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Chemelot is een groot industriecomplex van 800 hectare voor de chemische industrie. Ⓒ ANP / Peter Hilz