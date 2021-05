Kok, serveerster en keukenhulp schaars na lockdown

Premium Binnenland

’Caravans op erf moeten personeel uit Randstad trekken’

Van personeelstekorten in de horeca weet Ruwan Berculo alles af. De eigenaar van Villa Blauwhemel in het Drentse Diever heeft een aantal caravans op zijn erf gezet om mensen uit de Randstad te verleiden bij hem te komen werken. Nog geen vijftien kilometer verderop in Havelte pakte Abe Brouwer, eigen...