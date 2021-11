Premium Het beste van De Telegraaf

’Joekel’ van een middeleeuwse sluis ontdekt bij gemaal in Monnickendam

Door Chris Ververs

Middeleeuwse sluis opgegraven bij Monnickendam. Ⓒ Michel van Bergen

Monnickendam - Bij de aanleg van een gemaal in Monnickendam is per toeval een historische sluis ontdekt. Archeologen stellen dat het gaat om een van de grotere waterwerken uit de late middeleeuwen die ooit is gevonden.