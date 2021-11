700.000 euro aan voertuigen in beslag genomen, verdachten uit Assen aangehouden

In een bericht op Facebook schrijft de Koninklijke Marechaussee dat de zaak aan het rollen is gekomen toen eind oktober een 26-jarige man uit Zweden is aangehouden nadat er 22.000 euro aan contanten in zijn bagage werd aangetroffen. Waar het geld vandaan kwam, kon hij niet vertellen. Daarop startte de Marechaussee samen met de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een onderzoek.

Rechercheurs stuitten op een autobedrijf in Assen. Ook troffen zij vijfentwintig luxe auto’s aan die mogelijk verduisterd waren. De wagens stonden in Zweden geregistreerd als gestolen. Na een eerste aanbetaling werden de voertuigen naar Nederland vervoerd en hier verhandeld.

Drie verdachten werden opgepakt en bij doorzoekingen werden de 13 voertuigen in beslag genomen. De andere voertuigen zijn daadwerkelijk aan mensen verkocht. De eigenaren zijn door justitie als bewaarders aangewezen, waardoor de auto’s wel in beeld zijn, maar niet in beslag genomen hoeven worden, schrijft DVHN.

Zweed zit nog vast

De verdachten uit Assen zijn 66, 58 en 28 jaar. Alleen de jongere Zweed zit momenteel nog in voorlopige hechtenis. Het is onduidelijk deze man alleen handelde of onderdeel uitmaakt van een netwerk.