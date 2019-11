Loverboy Gavier M. had slachtoffers in zijn greep

Volgens het OM heeft de uit Nijmegen afkomstige en voorheen in Druten woonachtige Gavier specifiek een aantal kwetsbare meisjes, mogelijk een twintigtal, uitgezocht en aangezet tot seksuele handelingen alsmede financiële betalingen. „Het gaat hier over subtiele verliefdheid die overgaat in dwang. Ze zijn bang hem te verliezen, bang hem teleur te stellen. En accepteren alles wat hij van hen vraagt. Verdachte laat ze verliefd worden door zijn gladde praatjes en gaat daarna over tot diverse dwangmiddelen, waaronder chantage met seksfilmpjes en het tonen van een vuurwapen.” Ook zou hij hen zo verplicht hebben samen inbraken en andere misdrijven te plegen, zoals fraude met bankpassen of beltegoed. „Letterlijk en figuurlijk worden de slachtoffers uitgekleed.”

Constant op jacht

Ter inleiding van de strafeis citeerde officier van justitie Maarten Noordzij een jeugdvriendin van de verdachte, die hijzelf als ’een soort zus van me’ omschreef en hem inmiddels van diefstallen beschuldigt. „Gavier is constant op jacht naar onzekere meisjes. Hij maakt ze helemaal gek en gaat dan een ’relatie’ met ze aan. Een zogenaamde relatie.” Dit doet hij door met de vrouwen af te spreken en zich voor te doen als ’het perfecte vriendje’, aldus de getuigende vrouw. „Dit heeft hij me zelf gezegd over zijn werkwijze.”

De verdachte, die de tatoeage van een kusje onder z’n linkeroor heeft, spoorde de ’volledig in zijn tang’ zittende en vaak in jeugdzorginstellingen verblijvende jongedames er ook toe aan om belastende appjes en foto’s te wissen. De politie kon mede hierdoor jarenlang niks doen tegen hem, zei de zaaksofficier. Zij werden veelal geworven via social media als Badoo en Facebook. Volgens de aanklager is het te hopen „dat er een soort van genoegdoening en vergelding voor hen komt en niet alleen voor de meisjes zelf, maar ook de vele mensen uit hun omgeving.”

Naast een handvol aangiftes zijn er bij de politie nog veel meer signalen binnengekomen waaruit eveneens betrokkenheid van Gavier zou blijken. Maar vanwege schaamte, uit angst voor hem of de wens alles zo snel mogelijk te vergeten, werd er daarbij uiteindelijk geen officiële aangifte gedaan. „Ze willen ervan af zijn en niet opnieuw betrokken worden bij een opsporingsonderzoek - met alle nadelige gevolgen vandien.”

Slachtofferverklaring

Een paar inmiddels ernstig getraumatiseerde vrouwen, waarmee Gavier vermoedelijk tegelijkertijd een geveinsde ’relatie’ had, maakte gebruik van de mogelijkheid om tijdens deze rechtszaak een slachtofferverklaring voor te lezen. Niet door henzelf, maar via hun advocaat. „Helaas zijn deze gevoelens er nog steeds, ook al zegt iedereen dat ik dat niet hoef te voelen”, verklaarde slachtoffer Cassey over haar verliefdheid. Hij zocht haar constant op, ook al probeerde ze het contact op alle manieren te verbreken. „Ik weet gewoon niet meer waar ik me nog veilig kan voelen.”

De mensenhandelverdachte reageerde als door een adder gebeten op de eerste verklaring: „Ik hoor alleen maar verzinsels. Dat ze het niet eens zelf wil voorlezen en niet eens mij durft aan te kijken. Ik vind het gewoon misselijkmakend.” De jonge vrouw brak na de reactie, die hij haar aankijkend uitsprak. Ze deed de handen voor haar ogen, net als een sjaal, en weende hierbij zachtjes.

Gavier heeft al een ’indrukwekkend’ strafblad, zo bleek gedurende rechtszaak. Hij is bijvoorbeeld al eens voor mishandeling van één meisje veroordeeld. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat hij kampt met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, een tekortschietende moraliteit en agressiviteit. Hierdoor is niet alles hem aan te rekenen, concluderen de onderzoekers.

Zijn advocate zal vrijspraak eisen voor de beschuldigingen over de loverboy-praktijken, zo kondigde mr. Arzu Şahin reeds vooraf aan. Ook van een poging tot doodslag op een agent tijdens een heftige politieachtervolging van een gestolen voertuig, waarvan de bestuurder niet wilde stoppen en daarna slinks wist te ontkomen, is wat de verdediging betreft geen sprake. Het stelen of helen van diverse scooters en een motor geeft de twintiger met halflang rastahaar wel toe.

De medeverdachte D’Angelo S. werd in mei tot 2,5 jaar cel veroordeeld wegens ontucht met een 14-jarig meisje en oplichting van twee jonge vrouwen. Tegen hem was vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de uitbuiting van negen vrouwen tussen 2014 en 2017. Er is hoger beroep aangetekend.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.