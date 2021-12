Verdachte doodrijden Ilayda (15) in tranen in rechtszaal: ’Als ik kon, zou ik het terugdraaien’

In juni 2019 reed hij met zeer hoge snelheid in zijn Porsche Cayenne het meisje, dat fietsend de kruising op de Westtangent in Heerhugowaard overstak, dood. Mogelijk deed hij mee aan een straatrace met twee vrienden die voor hem reden. H. ontkent dat er sprake was van een race.

Agenten die als eerste ter plaatse kwamen, hoorden echter van omstanders dat er sprake was van een straatrace. Veel omwonenden hebben verklaard dat scheurende auto’s veel lawaai maakten.

De rechtszaak tegen H. wordt bijgewoond door veel familieleden en vrienden van het slachtoffer. Nabestaanden van het slachtoffer komen later donderdag aan het woord.

’119 km/u in bebouwde kom’

De rechter vertelde dat uit onderzoek is gebleken dat H. in de bebouwde kom achter twee vrienden aan reed met een snelheid van 119 km/u. H. gaf toe dat hij te hard heeft gereden: „Maar ik weet niet precies meer hoe hard.”

Ⓒ Amaury Miller

De verdachte huilde in het eerste half uur van de zitting bijna onophoudelijk: „Als ik kon, zou ik het terugdraaien. Ik begrijp dat de nabestaanden boos en verdrietig zijn. Ik heb zelf ook kinderen.”

Verslaggever Robert Vinkenborg is bij de zitting aanwezig. Zijn Twitter-verslag leest u hieronder.