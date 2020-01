Oorlog in raad Bloemendaal: bloedneus en hartproblemen

D66'er Lex Oude Weernink kreeg als eerste tijdens de vergadering een bloedneus. CDA-raadslid Bob van der Veldt kreeg kort daarna hartproblemen en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden, zo schrijft Het Parool.

De vergadering was belegd om een voorstel te bespreken over de politieke isolatie van de fractie van Marielys Roos van Hart van Bloemendaal. De andere partijen vindendat Hart het teveel op de man speelt en ambtenbaren op social media zou aanvallen. Raadslid Rolf Harder wordt van corruptie beschuldigd door Hart.

Marielys Roos schrijft op Facebook in een reactie niet onder de indruk te zijn van het beschavingsoffensief van haar 'deugbroeders en -zusters in het klooster van de Bloemendaalse gemeenteraad'. "Zoveel trieste treurigheid en onoprechte en geveinsde morele verhevenheid walmt als een lauwwarme drol in je gezicht."

„Wij verzochten onmiddellijk om schorsing. Het kan nooit de bedoeling zijn van politiek dat mensen letterlijk ziek worden. Zo ver zijn we nu dus afgezakt in de Bloemendaalse politieke arena...”

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952