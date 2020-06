’Arnhemse terreurgroep had Gay Pride op oog als doelwit’

Justitie denkt dat met de aanhouding van de zes Arnhemmers in september 2018 een bloedbad van het formaat Bataclan of Brussel is voorkomen. De aanslag zou mogelijk in Utrecht of op de Gay Pride gebeuren of op een kazerne. Tientallen, misschien wel honderden levens in Nederland zijn gered door het optreden van één undercoveragent. De leider van de Arnhemse is jihadist Hardi N. Hij zwijgt tijdens de rechtszaak.

Dat de Gay Pride een doelwit was, zou hoofdverdachte Hardi N. (36) hebben verklaard tijdens zijn contacten met een infiltrant van de politie. De rechter las vrijdag voor uit verklaringen van deze politie-infiltrant. Ook had de groep een plan om een legerbasis aan te vallen, om joggende militairen neer te schieten, zo bleek uit het dossier waar de rechter uit citeerde.

De groep is in de val gelokt, eerst online door mensen van de AIVD, vervolgens door een infiltrant van de politie die ontmoetingen organiseerde en uiteindelijk vuurwapens en bomvesten leverde aan de groep. Die waren onklaar gemaakt, maar daar kwamen ze pas achter toen ze door een aarestatieteam werden opgepakt. Dat gebeurde op een vakantiepark in Weert en bij leden thuis.

Morat M. putte zich uit in verklaringen waarom hij met de wapens op het vakantiepark zat. Hij deed zich alleen maar voor als jihadist om wapens in handen te krijgen van de infiltrant, zo beweert hij. „Ik geil gewoon op wapens, maar jammer genoeg mag je geen wapen in Nederland. Rechts-extremisten doen allerlei dingen tegen moslims, ze vallen vrouwen aan. Mijn vrouw draagt een sluier en is bedreigd en bijna aangereden. Ik loop vaak in islamitische kleding en heb een baard, mensen beledigen mij vaak en zeggen ’bom, ISIS’. Ik wilde wapens hebben om mij en mijn gezin beschermen als er iets gebeurt. Ik wilde absoluut geen aanslag plegen.”

Waïl el-A. had nog geprobeerd met de onklaar gemaakte wapens te schieten op de politie tijdens de arrestatie. Ook hij kwam met een uitgebreide verklaring waarom hij zich als extremist voordeed. Hij wilde de infiltrant zover krijgen dat hij een wapen zou leveren, omdat die daarmee bewees dat hij niet van de politie was. Dan zou de geheimzinnige helper hem kunnen helpen bij het uitreizen naar een islamitische staat. „De politie zal je nooit een wapen geven. Dan wist ik of ik hem kon vertrouwen, hij kon me dan het land uit helpen. Ik wilde leven in een islamitische staat, waar ik mijn geloof kon praktiseren, u kunt wel invullen wat dat ongeveer zou zijn. Ik wilde daar jihad voeren. Niet hier een aanslag plegen.”

Ook Waïl hield van wapens. „Ik sta niet te kijken van zo’n bomvest. Daarom doe ik moeiteloos met zoiets mee. Ik deed aan airsoft. Dan zit ik zes uur lang tot einde middag te spelen. Airsoftwapens zijn exact hetzelfde als een echt wapen. Enige verschil is dat je balletjes schiet in plaats van kogels.”

Justitie gelooft weinig van de alternatieve verklaringen van het tweetal. Op door de infiltrant afgeluisterde gesprekken is te horen hoe de mannen openlijk spreken over het doden van ongelovigen, het maken van bommen, martelaarschap en dat iedereen mee zou doen. Ook Waïl el-A. en Morat M. bezigden gewelddadige teksten.

Voor de advocaten lijkt het een hopeloze taak nog iets af te dingen op de jarenlange celstraffen die de mannen boven het hoofd hangen. Maar ondanks de stapel afgeluisterde gesprekken en andere bewijzen vragen ze toch vrijspraak. De jongens zijn opgehitst door de AIVD’ers en door de infiltrant, zeggen ze. Uit zichzelf zouden ze nooit stappen hebben gezet op weg naar een aanslag. De geheimzinnige politieman die maandenlang aanpapte met Hardi N. en zijn groep, is er niet bij tijdens de elf zittingsdagen die voor deze grote terrorismezaak zijn uitgetrokken. Maar het zal vaak en lang over hem gaan tijdens de zittingsdagen.

