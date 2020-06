Zes verdachten verijdelde jihadaanslagen voor de rechter

Justitie denkt dat met de aanhouding van de zes Arnhemmers een bloedbad van het formaat Bataclan of Brussel is voorkomen. Tientallen, misschien wel honderden levens zijn gered door het optreden van één undercoveragent. De leider van de Arnhemse is jihadist Hardi N.

De groep is in de val gelokt, eerst online door mensen van de AIVD, vervolgens door een infiltrant van de politie die ontmoetingen organiseerde en uiteindelijk vuurwapens en bomvesten leverde aan de groep. Die waren onklaar gemaakt, maar daar kwamen ze pas achter toen ze door een aarestatieteam werden opgepakt. Dat gebeurde op een vakantiepark in Weert en bij leden thuis.

Vijf maanden eerder was de infiltrant met Hardi N. in contact gekomen. Andere onlinespionnen van de AIVD hadden er lucht van gekregen dat Hardi rondliep met plannen om martelaar te worden en op zoek was naar wapentuig. „Moge Allah je belonen en jij standvastig zijn”, schreef een van hen in april 2018 aan Hardi N. „We werken aan je verzoeken. Ik krijg snel nieuws over de kaarsen op de cake voor je feest. Maak een nieuw e-mailadres aan.”

Via dat nieuwe mailadres kwam het eerste bericht van de undercover aan Hardi binnen. Behangen met microfoons legde de agent maandenlang elk gesprek en elke ontmoeting vast. De man had strikte instructies om niet op te jutten. Hij mocht geen moment afwijken van de lijn: ’Ik kan je helpen, maar jij moet zeggen wat er gaat gebeuren.’

Voor de advocaten lijkt het een hopeloze taak nog iets af te dingen op de jarenlange celstraffen die de mannen boven het hoofd hangen. Maar ondanks de stapel afgeluisterde gesprekken en andere bewijzen vragen ze toch vrijspraak. De jongens zijn opgehitst door de aIVD’ers en door de infiltrant, zeggen ze. Uit zichzelf zouden ze nooit stappen hebben gezet op weg naar een aanslag. De geheimzinnige politieman die maandenlang aanpapte met Hardi N. en zijn groep, is er niet bij tijdens de elf zittingsdagen die voor deze grote terrorismezaak zijn uitgetrokken. Maar het zal vaak en lang over hem gaan tijdens de zittingsdagen.

Verslaggever Silvan Schoonhoven volgt de zaak van uit de rechtbank Rotterdam, volg het via Twitter.

Bekijk ook: Undercoveractie bloedstollend spannend

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets vanaf circa 9.00 uur.