Halsema: toch preventief fouilleren in Amsterdam

Eerder wilde politiecommissaris Frank Paauw al meer mogelijkheden voor zijn dienders om gericht te kunnen controleren in wijken. Samen met het OM en Halsema ontwikkelde hij een Amsterdamse aanpak waarbij etnisch profileren juist wordt voorkomen en gericht wordt gecontroleerd. Die aanpak belandde in de ijskast gedurende de Black Lives Matter-protesten. Maar VVD, PvdA, SP, FvD, CDA en CU zetten het onderwerp donderdag opnieuw op de agenda vanwege de hevige geweldsgolf in de stad.

Links tegen

Een meerderheid van de linkse partijen keerde zich eerder tegen het voorstel. GroenLinks en D66 verzetten zich ook donderdag weer tegen dergelijke controles omdat die niet effectief zouden zijn. Volgens GroenLinks-voorvrouw Femke Roosma zou alleen al het aanwijzen van gebieden waar veel incidenten zijn ’stigmatiserend’ kunnen werken. Ze denkt ook dat dergelijke controles ’niet bijdragen aan het vertrouwen in de politie’, zei ze.

Volgens Roosma is er in bepaalde wijken en onder bepaalde groepen ’zeer weinig draagvlak voor dergelijke preventieve controles’. Ook D66’er Reinier van Dantzig verzette zich tegen dergelijke controles. „Preventief controleren kost veel tijd en die kun je niet in recherchewerk steken”, was een van zijn argumenten.

Burgemeester Halsema erkende donderdag dat de Driehoek van OM, politie en burgemeester een besluit kan nemen om gericht preventief te fouilleren en dat dat niet aan de raad is. De recente geweldsexplosie in de stad en de kritiek van politici van links tot rechts dwong de burgemeester ertoe een daadkrachtige beslissing te nemen.

Halsema deelde aan het eind van het debat daarom ook mede dat er steekproefsgewijs preventief gefouilleerd zal gaan worden door de politie. De PvdA pleitte voor het toevoegen van onafhankelijke waarnemers, hetgeen Halsema toezegde. Ook wordt naderhand een evaluatie uitgevoerd.

’Er gloort hoop’

VVD’er Marianne Poot riep burgemeester Halsema tijdens het debat op om ’leiderschap te tonen’ en zich niet ’te laten gijzelen door GroenLinks en D66’. Poot is opgewekt dat Halsema de politie nu extra middelen geeft om wapengeweld te beteugelen. „Is het een wondermiddel? Nee, maar dit middel is wel net wat er in de aanpak ontbrak.” Ook Annabel Nanninga van FvD is tevreden. „We zijn maanden en een hoop geweld verder, maar er gloort hoop. Er is resultaat. Goed besluit van haar!”

