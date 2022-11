ME ter plaatse bij blokkade Staphorst, demonstratie KOZP afgelast

Commotie in Staphorst om de komst van activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De burgemeester heeft de demonstratie inmiddels afgelast. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

STAPHORST - Een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zaterdag in Staphorst is afgeblazen. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst heeft op advies van het Openbaar Ministerie en de politie besloten om de demonstratie tegen Zwarte Piet niet door te laten gaan, meldt de gemeente. De ME is ter plaatse bij een wegblokkade tegen de activisten.