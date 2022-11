Politie grijpt in bij confrontaties KOZP en tegendemonstranten

Commotie in Staphorst om de komst van activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De burgemeester heeft de demonstratie inmiddels afgelast. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

STAPHORST - De politie en de Mobiele Eenheid hebben bij de afrit Staphorst op snelweg A28 ingegrepen bij een confrontatie tussen zeker honderd demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en een grote groep tegendemonstranten die het protest van KOZP wilden tegenhouden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn en of er mensen zijn aangehouden.