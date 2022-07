Italie is dodelijke brugramp Genua nog lang niet vergeten: ’Het recht zal zegevieren’

De bedrijven hebben zelf al eerder een schikking getroffen van bijna 30 miljoen euro, dus worden niet vervolgd. Wel staan er voormalige topmannen van de bedrijven en van het ministerie van Infrastructuur en Transport op persoonlijke titel terecht. Hen wordt gebrek aan controle en onderhoud ten laste gelegd. Daardoor zou de ramp zijn ontstaan. Uit technisch onderzoek is gebleken dat controle en onderhoud de ramp hadden kunnen vermijden. De verdachten kunnen worden veroordeeld wegens meervoudige doodslag.

De instorting van de brug in het noordwesten van Italië vond plaats op 14 augustus 2018 en was wereldnieuws. Veel nabestaanden van de 43 slachtoffers zijn gekomen om het proces persoonlijk bij te wonen. Ze eisen gerechtigheid. „Het is vandaag een moeilijke, maar belangrijke dag. We hopen dat het recht voor onze familieleden zal zegevieren”, aldus Egle Possetti, woordvoerster van het comité van familieleden van de slachtoffers. Zij verloor zelf vier familieleden bij de ramp.

Beelden van de ramp met de Morandi-brug. Ⓒ ANP / Imago Stock & People GmbH

Het plaatsen van de nieuwe brug in Genua. Ⓒ ANP / dpa Picture-Alliance

De Morandi-brug werd tussen 1963 en 1967 gebouwd. Na de ingebruikname bleek al gauw dat er problemen waren. Ook de architect Morandi zelf zei al in 1981 dat restauratie van de brug dringend noodzakelijk was om ernstige ongelukken te voorkomen. Maar ook naar hem werd niet geluisterd.

Na de instorting van de Morandi-brug is deze gesloopt. Men wilde dat er snel een nieuwe brug op het belangrijke verkeerspunt zou komen. De nieuwe San Giorgio-brug werd in augustus 2020 al in gebruik genomen. De 1067 meter lange en 30,8 meter brede nieuwe brug is ontworpen door de beroemde uit Genua afkomstige architect Renzo Piano.