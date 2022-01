Kinderwagen met baby rolt van dijk in Volendam en belandt in water

In Volendam is een kinderwagen met een kindje in het water terechtgekomen. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte / Gerard Til

Volendam - In Volendam is afgelopen week een kinderwagen met daarin een baby van een dijk afgereden en in het water beland. Een oplettende voorbijganger twijfelde geen moment en dook achter het kindje aan het water in. Samen met andere omstanders kon de baby vlug uit het water worden gehaald. Op bewakingsbeelden, die in het bezit zijn van NH Nieuws, is het hele incident te zien.