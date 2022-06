LIVE | Familieleden Peter R. de Vries boos: 'We willen dat de verdachten ons aankijken'

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Volg haar liveverslag onderaan dit bericht.

Bij aanvang van de zitting waarschuwde de voorzitter dat het proces schokkend kan zijn voor de aanwezigen, met name de nabestaanden van De Vries, ook omdat er beeldmateriaal zal worden getoond. Zijn beide kinderen, zijn ex-vrouw en zijn partner wonen het proces bij. Zowel de vriendin van Peter, zijn ex-vriendin, dochter Kelly en zoon Royce hebben schadeclaims ingediend. De familieleden willen graag dat de verdachten hen aankijken tijdens het spreekrecht. Royce richt zich tot de verdachte in de hoop een snaar te raken. Ondankst dat hij inmiddels weet hij dat deze mannen ,,een ongeëvenaard disrespect voor het leven hebben en dat het zinloos zal zijn."

G. heeft aangegeven dat hij niet op de beschuldigingen wil reageren. „Nee, ik wil niks zeggen, meneer”, zei hij tegen de rechter. E. ontkende nogmaals dat hij schuld heeft aan de moord. „Ik heb niemand vermoord. Ik was alleen maar de chauffeur.” Kamil E. zegt ook dat hij geen geld heeft ontvangen. „Alleen 100 euro voor brandstof en eten op die dag.” Hij zou alleen maar iemand van Rotterdam naar Amsterdam brengen. „Dat was mijn rol. Wat de gevonden telefoon betreft, de berichten zijn niet door mij geschreven.”

Derde inzittende

Kamil E. paste dinsdag in de rechtbank in Amsterdam zijn eerdere verklaring aan. Niet alleen hij en medeverdachte Delano G. zouden van Rotterdam naar Amsterdam zijn gereden, er zat nog een derde man in de auto. Deze Poolse man was volgens E. na G. uitgestapt en „moest iets doen.”

De 36-jarige E. vertelde niet eerder over deze man, waar hij naar eigen zeggen verder niets over wilde zeggen „omdat hij niet is aangehouden.” Van een mogelijke derde persoon is niets te zien op camerabeelden. E. en G. zijn wel veelvuldig te zien.

G. zei niets over een mogelijke derde man. „Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, zei hij. Hij heeft nog geen enkel commentaar willen geven over de verdenkingen tegen hem. G. wordt ervan verdacht de schutter te zijn.

Beelden

De rechtbank heeft dinsdag beelden getoond van de moordaanslag op Peter R. de Vries. De Vries verliet op 6 juli vorig jaar om 19.26 uur de studio van RTL Boulevard aan de Lange Leidsedwarsstraat en liep richting de parkeergarage verderop in die straat, waar zijn auto stond. In de buurt van de garage werd hij nauwelijks drie minuten later met meerdere kogels neergeschoten. Op de beelden is te zien dat de dader hem van achteren heeft benaderd.

Op andere beelden is de vluchtende schutter te zien. Al om 19.31 uur zou hij een bericht hebben gestuurd aan een vooralsnog onbekend gebleven man die de moordaanslag op afstand zou hebben geregisseerd. Daarin staat onder meer dat hij De Vries „dwars door zijn kk hoofd en lichaam” heeft geschoten en dat het slachtoffer dood is, „kk-dood.” De verdachten Delano G. (22) en Kamil E. (36) werden binnen een uur na de aanslag bij een afrit op de A4 door de politie klemgereden en aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie is G. de schutter geweest. Op de vraag van de rechtbank of hij De Vries (64) heeft neergeschoten antwoordde hij dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. G. wenst niets te verklaren, E. beantwoordt wel vragen en ontkent betrokkenheid bij de moord op de misdaadverslaggever. De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

In de auto werd onder meer het moordwapen (een omgebouwd alarmpistool) gevonden, en een patroonhouder met daarop DNA van Rotterdammer G., de vermoedelijke schutter. Ook is in de auto een smartphone aangetroffen, waarop uiterst grof geformuleerde berichten stonden over de moord. Er werd gecommuniceerd met een tot nu toe niet bij naam genoemde persoon die het tweetal zou hebben aangestuurd. Naar zijn rol doet de recherche nog onderzoek.

Dinsdag bespreekt de rechtbank het dossier en komen nabestaanden van De Vries aan het woord. Volgens de huidige planning komt het OM dinsdag ook met de strafeisen. Op 15 juni, de tweede dag van het proces, staan onder meer de pleidooien van de advocaten van de verdachten op het programma.