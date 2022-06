LIVE | Verdachte in strafzaak Peter R. de Vries: ’Ik kreeg 100 euro voor brandstof en eten’

Premium Binnenland

Moeder eerder slachtoffertje Donny M.: ’Ze kregen tape op hun mond en blinddoek om’

Ze ging in het pinksterweekeinde even kijken bij het huis waar de 9-jarige Gino zaterdag in Geleen werd gevonden. Het was loodzwaar voor Marja Rullens, omdat ze besefte: ook mijn kind had hier kunnen liggen. De destijds 7-jarige zoon van de nu 49-jarige Limburgse was in 2017 slachtoffer van Donny M...