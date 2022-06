OM eist levenslang tegen verdachten voor moord op Peter R. de Vries: ’Recht op vrijheid verspeeld’

Het OM ziet Delano G. als de schutter. Daar is „overstelpend bewijs” voor. Kamil E. was de chauffeur, daarover bestaat volgens het OM geen enkele discussie. Maar dat Kamil E. verder volkomen onwetend was, dat gelooft het OM niet. Medeverdachte Kamil E. zou G. van en naar Amsterdam hebben gereden en meerdere voorverkenningen hebben uitgevoerd. Er is sprake van voorbedachte rade, dus moord, en niet van doodslag, zegt de officier van justitie. Beide verdachten „hebben hun recht op vrijheid verspeeld”, aldus het OM.

Het motief was volgens het OM financieel. Dat blijkt uit chats waarin de opdrachtgever suggereert dat ze misschien meer krijgen als ze het goed doen. Dat De Vries is vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B. lijkt logisch, zegt de officier van justitie. Die benadrukt dat de moord op De Vries een aanslag op de rechtstaat is. Op iedereen die daarin een rol heeft. „Zowel G. als E. was volledig op de hoogte van de opdracht die uitgevoerd moest worden”, aldus de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

„Het ene leven is nooit meer waard dan het andere leven, maar er zijn omstandigheden die strafverzwarend werken.” Er zijn volgens het OM geen aspecten aan deze zaak die voor een strafvermindering zorgen.

Klaarlichte dag

De moord op De Vries werd gepleegd op klaarlichte dag, midden in het centrum van Amsterdam en in het zicht van de terrassen. De moord was volgens het OM bedoeld om angst aan te jagen, en terreur. „Er moet een glashelder signaal worden afgegeven. Tot hier en niet verder.”

Bij aanvang van de zitting waarschuwde de voorzitter dat het proces schokkend kan zijn voor de aanwezigen, met name de nabestaanden van De Vries, ook omdat er beeldmateriaal zal worden getoond. Zijn beide kinderen, zijn ex-vrouw en zijn partner wonen het proces bij. Zowel de vriendin van Peter, zijn ex-vrouw, dochter Kelly en zoon Royce hebben schadeclaims ingediend. De schade van het verlies dat de familie heeft geleden is niet in geld uit te drukken, zegt de advocaat van de familie de Vries, Annemiek van Spanje. De advocate zegt dat het bedrag moet worden gezien als een herstelbetaling voor de geleden schade, en een middel om de verdachten in de portemonnee te raken.

De familieleden willen graag dat de verdachten hen aankijken tijdens het spreekrecht. Royce richt zich tot de verdachte in de hoop een snaar te raken. Ondanks dat hij inmiddels weet hij dat deze mannen „een ongeëvenaard disrespect voor het leven hebben en dat het zinloos zal zijn.” De partner van De Vries maakt volgende week gebruik van haar spreekrecht, tijdens de tweede zittingsdag van de strafzaak. Zij had de rechtbank verzocht haar vordering tot schadevergoeding achter gesloten deuren te mogen toelichten, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

Zoals jij mijn vader niet aankeek

Kelly de Vries richt zich wel rechtstreeks tot de verdachten. Ze kijkt Delano G. aan, „zoals jij mijn vader niet durfde aan te kijken toen je hem van achteren neerschoot.” Ze wil weten wat het motief is de mannen: „Voor geld? Omdat jullie het niet met hem eens zijn?” Kelly wil ze een gedachte meegeven om de komende tientallen jaren over na te denken. Maar ook de kinderen van Kamil E. en Delano G. zullen verder moeten met het besef van wat hun vaders hebben gedaan, zegt Kelly. „Ik heb tenminste een vader waar ik trots op kan zijn. Over hem zal worden gezegd dat hij een held was.”

Ze haalde een boek van haar vader aan met de titel Een moord kost meer levens. Ze doelde niet alleen op haar familie, maar ook op de vele nabestaanden van een misdrijf die De Vries bijstond en ook op de verdachten. „Jouw zoon, Delano, jouw kinderen, Kamil. Kinderen die geconfronteerd gaan worden met wat jullie hebben gedaan. Ook dat hebben jullie op je geweten. Mijn vader zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.” De ex-vrouw van Peter liep door de moord op de vader van haar kinderen een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) op. Kelly liep een acute stressstoornis op.

G. heeft aangegeven dat hij niet op de beschuldigingen wil reageren. „Nee, ik wil niks zeggen, meneer”, zei hij tegen de rechter. E. ontkende nogmaals dat hij schuld heeft aan de moord. „Ik heb niemand vermoord. Ik was alleen maar de chauffeur.” Kamil E. zegt ook dat hij geen geld heeft ontvangen. „Alleen 100 euro voor brandstof en eten op die dag.” Hij zou alleen maar iemand van Rotterdam naar Amsterdam brengen. „Dat was mijn rol. Wat de gevonden telefoon betreft, de berichten zijn niet door mij geschreven.” Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag herhaald dat het er „alle schijn” van heeft dat Peter R. de Vries zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. „met de dood heeft moeten bekopen.”

Derde inzittende

Kamil E. paste dinsdag in de rechtbank in Amsterdam zijn eerdere verklaring aan. Niet alleen hij en medeverdachte Delano G. zouden van Rotterdam naar Amsterdam zijn gereden, er zat nog een derde man in de auto. Deze Poolse man was volgens E. na G. uitgestapt en „moest iets doen.”

De 36-jarige E. vertelde niet eerder over deze man, net als hij ook een Pool, waar hij naar eigen zeggen verder niets over wilde zeggen „omdat hij niet is aangehouden.” Van een mogelijke derde persoon is niets te zien op camerabeelden. E. en G. zijn wel veelvuldig te zien. Het is duidelijk dat de officier van justitie denkt dat Kamil E. die Pool heeft verzonnen. „Het lijkt totale flauwekul te zijn wat hij hierover verklaart.”

G. zei niets over een mogelijke derde man. „Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, zei hij. Hij heeft nog geen enkel commentaar willen geven over de verdenkingen tegen hem. G. wordt ervan verdacht de schutter te zijn. In eerste instantie zweeg Kamil E. ook. Hij ontkent tot op de dag van vandaag betrokkenheid bij de dood van Peter. Maar het OM ziet het anders en beschouwt beide verdachten als „volle medeplegers”, aldus de officier van justitie. Voor zijn vingerafdrukken op de wapens, en de schotresten op zijn handen heeft Delano G. geen verklaring gegeven. Ook vandaag niet, zegt de OvJ. Bovendien voldoet hij aan het signalement van de schutter.

Uit de telefoongesprekken tussen de verdachten en de opdrachtgever ontstaat volgens de officier van justitie het beeld dat de verdachten heel goed wisten waar ze mee bezig waren. Kamil E. moet volgens het OM zelfs al wekenlang hebben geweten wie het doelwit was, getuige zijn voorverkenningen. De bewijzen zeggen veel, zo niet alles over de betrokkenheid van de verdachten en de voorbedachte rade, zegt de officier van justitie.

Op 15 juni, de tweede dag van het proces, staan onder meer de pleidooien van de advocaten van de verdachten op het programma.