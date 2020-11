’Nog geen vuurwerkverbod’

Het kabinet wil de tijd nemen om een goede afweging te maken en werkt meerdere scenario’s uit. De burgemeesters van alle veiligheidsregio’s willen rond de viering van oud en nieuw een totaalverbod op vuurwerk. Dat betekent dat zowel de verkoop als het afsteken niet meer mag.

De burgemeesters denken zo de druk op ziekenhuizen, zorgpersoneel en hulpverleners te kunnen verlichten. Het kabinet neemt de oproep serieus, maar wil eerst goed bekijken wat de gevolgen zijn van zo’n totaalverbod. Zo moet het wel te handhaven zijn en moet het niet zorgen voor een massale vlucht naar illegaal, soms nog gevaarlijker, vuurwerk. Ook is de vraag wat mensen gaan doen als ze geen vuurwerk mogen afsteken.

Knalverbod

De komende jaarwisseling gaat hoe dan ook minder knallen. Het kabinet heeft al voor corona besloten om allerlei knalwerk en losse vuurpijlen te verbieden. De verkoop van siervuurwerk mag nog wel. De Tweede Kamer spreekt dinsdag over vuurwerkverkoop. Oppositiepartijen GL en de dierenpartij pleiten ieder jaar voor meer verbieden. De twee partijen gebruiken nu de coronacrisis als haakje om opnieuw de traditie te verbieden.

Hoewel er in politiek-bestuurlijke hoek de laatste jaren een steeds luidere roep klinkt om de vuurwerktraditie te beperken is het knalkruit nog steeds razend populair bij veel Nederlanders. De vuurwerkverkoop bereikte bij de vorige jaarwisseling een nieuw record. Er ging voor 77 miljoen euro aan knal- en siervuurwerk over de toonbank.