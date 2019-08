Eis: 15 maanden cel voor oplichten werkgever voor geld internetliefde

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - In hoger beroep is vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk geëist tegen de 51-jarige Hannelore S. voor onder meer het oplichten van haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro. S. maakte al dat geld over aan een Afrikaanse internetliefde, die ze leerde kennen via Facebook maar die ze nooit ontmoette. De eis is conform de straf die de rechtbank in Dordrecht eerder dit jaar oplegde.